Frankfurt: Die Commerz Real hat in der Bockenheimer Landstraße 33-35 knapp 1.500 qm Büro- und Praxisfläche für zunächst 12 Jahre an das Unternehmen Eterno vermietet. Jenes wird dort ein neuartiges Coworking-Konzept für Ärzte und Therapeuten in der sogenannten Primärversorgung betreiben. Die Immobilie gehört zum Portfolio des offenen Immobilienfonds Hausinvest.