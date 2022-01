Commerzbank erweitert Back-Office-Fläche am Seestern

Düsseldorf: Die Commerzbank AG vergrößert sich am Seestern in Düsseldorf und mietete gut 2.100 qm Bürofläche verteilt auf zwei Geschosse im SEASAR Office. Die neuen Räumlichkeiten am Seestern 18 wird die Bank voraussichtlich im Sommer 2022 beziehen. BNP Paribas Real Estate vermittelte die Fläche. Eigentümer der Immobilie ist ein Joint Venture des von Tristan Capital Partners verwalteten EPISO 4 Fonds und der FREO Group. Das Finanzinstitut bezog bereits im vierten Quartal 2020 mit Back-Office-Einheiten eine Fläche von rund 15.000 qm im Bürogebäude am Seestern 1, direkt gegenüber der neuen Fläche. Auch hier war BNPPRE vermittelnd tätig.