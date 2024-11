Dortmund: Die Commerzbank hat ihren Mietvertrag im Westfalentower langfristig verlängert. Das Bankhaus ist bereits seit 2015 Hauptmieter im Objekt und hat sich mit der Anmietung von 8.000 qm erneut zu diesem Standort in Dortmund bekannt. Eigentümerin des Westfalentowers am Westfalendamm 87 ist die PATRIZIA Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH, die von BNP Paribas Real Estate beraten wurde. Das 2010 erbaute Objekt ist mit 22 Etagen und 86 Metern das dritthöchste in Dortmund.