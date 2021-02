Commodus vermietet rund 6.000 Quadratmeter in Berlin

Berlin: Commodus kann in Berlin drei Vermietungserfolge mit einer Gesamtfläche von rund 6.000 qm vermelden. Am Nahmitzer Damm 12 vermietete Commodus langfristig rund 3.800 qm plus 80 Stellplätze an die Deutsche Bahn. In der Storkower Straße 132 schloss das Unternehmen Mietverträge mit Ironhack, einem Anbieter für Programmierer-Bootcamps, über etwa 1.400 qm und mit einem namhaften Kommunikationsanbieter über rund 700 qm. Das Objekt im Ortsteil Prenzlauer Berg hat Commodus kürzlich an CLS Holding plc verkauft. Die Transaktion soll bis Ende Q2 2021 abgeschlossen werden. Durch die beiden langfristigen Vertragsabschlüsse konnte noch vor dem Verkauf eine Vollvermietung erzielt werden.