COMPLEMUS übergibt Büroflächen in Monheim am Rhein

Monheim am Rhein: COMPLEMUS Real Estate hat den größten Teil der Büroflächen im Neubau „Rheinpromenade 10“ übergeben. Ankermieter des Büroobjekts ist Protection One. Das Unternehmen bezog im Juli diesen Jahres 3.500 der insgesamt 6.000 im Gebäude verfügbaren Quadratmeter Bürofläche. Darüber hinaus hat die DORNIEDEN Projektentwicklung GmbH im August 2022 ihre neuen Flächen in Monheim bezogen. Das Unternehmen mietet insgesamt 1.000 qm, die Mietdauer beträgt zunächst zehn Jahre.

Die Rheinpromenade 10 ist das neueste COMPLEMUS-Projekt im Rheinpark Carree in Monheim und bildet den Abschluss der Quartiersentwicklung im Gewerbepark. Aktuell ist noch eine letzte Gewerbefläche von rund 600 qm im 5. OG zu vermieten.

Zum Rheinpark Quartier in Monheim gehören neben dem Büroneubau Rheinpromenade 10 noch drei weitere Bürogebäude und ein Parkhaus auf 13 Ebenen. Weitere Mieter sind unter anderem die OQ Chemicals GmbH und das Bauunternehmen GOLDBECK, das außerdem als Generalunternehmer für das Neubauprojekt fungierte.