CONCEPTA verkauft Düsseldorfer me and all Hotel an Ampega

Düsseldorf: Der Assetmanager CONCEPTA und BNS Real Estate Capital haben das im Joint-Venture entwickelte me and all Hotel in Oberkassel an Ampega Investment verkauft. Ampega agierte bei dem Forward Deal für Gesellschaften der HDI Deutschland AG.

Das von AJF Architekten entworfene Hotel mit 249 Zimmern und einer Tiefgarage mit 76 Stellplätzen ist Ende April feierlich eröffnet worden. Im Erdgeschoss, das auch mit Co-Working Spaces und einem Barber Shop aufwartet, befindet sich ein rund 400 qm großes mediterranes Restaurant, das bereits seit Oktober 2021 von der regionalen Restaurantgruppe Mezzomar erfolgreich betrieben wird.

Die Transaktion wurde auf Seiten des Verkäufers von Hogan Lovells, auf Seiten des Käufers von Taylor Wessing begleitet.