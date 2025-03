Günzburg: Die CONCRETE Capital Real Estate GmbH & Co. KG entwickelt für die nu concept GmbH & Co. auf einem rd. 16.000 qm großen Grundstück an der Schreberstraße den Bau von insgesamt 184 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von rd. 12.000 qm. Als Teil des neuen Quartiers ist auch der Bau einer Kita vorgesehen.