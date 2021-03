CONREN Land erwirbt Leipziger Büroimmobilie von der VICUS GROUP

Leipzig : CONREN Land hat sich in einer Off-Market-Transaktion die Büroimmobilie N17 für ein von CONREN Land aufgelegtes und verwaltetes institutionelles Sondervermögen gesichert. CONREN Land plant, den Leerstand in dem rund 6.900 qm Mietfläche umfassenden Gebäude in der Nordstraße 17 bis 21 durch aktives Asset Management zu reduzieren. Das sechsgeschossige Multi-Tenant-Gebäude wurde 1991 erbaut und ist zu rund 87% vermietet. Der Erwerb erfolgte im Rahmen eines Asset Deals von einem Unternehmen mit Beteiligung der VICUS GROUP AG. CONREN Land wurde von der Kanzlei Pinsent Masons und Belicontrol beraten.