CONREN Land erzielt Vermietungserfolge in Mannheims Toplagen

Mannheim: CONREN Land hat mehrere Vermietungserfolge in zwei Mannheimer Objekten erzielt. Beide Büroimmobilien befinden sich in zentraler Innenstadtlage.

In der Mannheimer Oststadt (Augustaanlage 7-11/Werderstraße 23-25) konnten in den letzten Wochen mehrere Mietvertragsabschlüsse mit einer Gesamtfläche von ca. 1.400 qm Mietfläche realisiert werden.

Neue Mieter darf bald auch das Büro- und Geschäftshaus P7 begrüßen. In der zwischen Planken und Friedrichsring gelegenen Multi-Tenant-Immobilie wurden 650 qm an die Rechtsanwaltskanzlei Khan & KollegInnen sowie an das AGT Wirbelsäulen-Therapie-Zentrum, Schmidt & Partner vermietet. Bereits zu Beginn des Jahres wurde der Mietvertrag mit dem Hauptmieter Deutsche Bank langfristig verlängert. Das insgesamt 10.770 qm große P7 ist nun vollständig vermietet.