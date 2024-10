CONREN vermietet Bürofläche am ehemaligen Braun-Hauptsitz in Barcelona

Barcelona: CONREN Land hat über seine spanische Immobilieninvestment- und Projektentwicklungsgesellschaft Conren Tramway S.L. in der ehemaligen Zentrale des Haushaltsgeräteherstellers Braun die ersten Mieter gewonnen. Insgesamt wurden 10.000 qm Bürofläche an zwei internationale Medizintechnologieunternehmen vermietet. Der Standort mit einer Größe von 18.000 qm befindet sich in Esplugues de Llobregat, einem direkten Vorort von Barcelona.

Ein Medizintechnologiekonzern wird rund 2.000 qm anmieten, während ein Unternehmen, das auf Probenvorbereitungs- und Testtechnologien spezialisiert ist, etwa 8.000 qm nutzen wird.