Coolblue kommt ins KII

Düsseldorf: Die CENTRUM Gruppe und B&L haben mit Coolblue einen Mietvertrag über 2.600 qm Fläche im KII abgeschlossen. Hier eröffnet Coolblue seinen ersten Store in Deutschland, der gleichzeitig der größte stationäre Laden des Online-Händlers sein wird. Der Coolblue-Store befindet sich derzeit im Bau und soll noch in diesem Jahr eröffnet werden. Kunden können dann mehr als 1.000 Produkte in sieben Produktwelten erleben. Insgesamt sind damit mehr als 90% des Geschäftshauses KII mit seiner weithin sichtbaren Grünfassade vermietet.