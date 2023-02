COPRO Gruppe kauft Tübinger Schloss Roseck

Tübingen: Die Schloss Roseck GmbH & Co KG, eine Objektgesellschaft der COPRO Gruppe, hat von einem privaten Verkäufer das Schloss Roseck erworben. Es handelt sich um ein denkmalgeschütztes Gebäudeensemble mit dem Schlossgebäude, Mauerhäusern, einem ehemaligen Pflegeheim und einer Kapelle mit einer Bruttofläche von ca. 3.900 qm auf einem Grundstück von 32 ha.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Öffentlichkeit keinen Zugang zum Schlossareal hatte, plant die COPRO Gruppe eine dauerhafte Nutzung für die Öffentlichkeit und die dauerhafte Öffnung des für Wanderer und Radfahrer freigegebenen Aussichtsweges am Schloss. Die Projektentwicklung liegt bei der COPRO Projektentwicklung GmbH Stuttgart/Berlin. COPRO hat das Stuttgarter Architekturbüro Sindlinger & Vogt PartG mbB mit der Planung beauftragt. Anwaltlich wurde COPRO von der Kanzlei P+P Pöllath + Partners Rechtsanwälte und Steuerberater mbB beraten, die steuerliche Beratung liegt bei Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Stuttgart. Das Maklerhaus HERLE & COMPANY vermittelte das Objekt.