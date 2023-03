COREALIS mit drei langfristigen Mietvertragsabschlüssen am Düsseldorfer Airport

Düsseldorf: Corealis Commercial Real Estate GmbH hat drei Mietverträge am Düsseldorfer Airport mit insgesamt 1.445 qm Bürofläche vermittelt.

Die FalkenSteg GmbH hat einen langfristigen Mietvertrag über 700 qm Bürofläche im vierten Obergeschoss mit exklusiver Dachterrasse im Objekt „AirGate“ auf der Peter-Müller-Straße 10 abgeschlossen. Vermieter des Multi-Tenant Büroobjekts ist die Zurich Versicherung, die durch die DIWG Deutsche Immobilien Wirtschafts Gesellschaft mbH vertreten wird.

Zudem hat sich das Land Nordrhein- Westfahlen, vertreten durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW, als Standort für die sich im Aufbau befindliche Landesagentur NRW.Mobidrom für eine 495 qm Einheit im Objekt „AirGate“ entschieden. Im Nachbargebäude Airport Office Four I hat die WISAG Ground Service Köln GmbH & Co. KG im März 2023 ein 250 qm umfassendes Büro in der dritten Etage bezogen.