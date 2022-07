Mannheim: Die Coreo AG hat ein rund 17.300 qm großes Entwicklungsgrundstück am Güterbahnhof an einen privaten Investor veräußert. Das Grundstück ist Teil des Areals an der Güterhallenstraße, das Coreo 2017 angekauft und nach Aufteilung in mehreren Transaktionen nunmehr vollständig veräußert hat.