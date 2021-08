CORESTATE erweitert europäisches Micro Living Portfolio

Frankfurt: Corestates Micro Living Marke „Linked Living powered by YOUNIQ“ hat mit dem TrIIIple Wien einen zweiten attraktiven Standort in Österreichs Hauptstadt an den Start gebracht. Das 125 m hohe Linked Living TrIIIple mit 35 Etagen umfasst 671 Mikro-Apartments.

Jüngst konnte Corestate zwei Vermietungserfolge für die Gewerbeflächen erzielen. In Kürze wird der europaweit erfolgreiche Fitnessstudiobetreiber „Fit/One“ eine Fläche von über 2.500 qm für mindestens 10 Jahre plus Verlängerungsoption beziehen. Daneben wird der Gastronomiebetreiber TREBLE, der bereits Mieter im zweiten Haus „Linked Living Wien“ ist, seine Pforten mit einem Vertrag über mindestens 10 Jahre öffnen.