Paris: STAM Europe hat in Pantin einen Büroimmobilienkomplex mit rund 13.000 qm erworben. Die Transaktion ist das neunte Objekt des Madeleine-Fonds, der in Core/Core+ Büroimmobilien im Großraum Paris investiert. Der Komplex besteht aus zwei unabhängigen Bürogebäuden mit ca. 5.000 qm und ca. 8.000 qm. Beide Gebäude sind vollständig an die DVNI (eine nationale französische Verwaltungsbehörde) und die Legrand-Gruppe vermietet.