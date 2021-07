CORPUS SIREO schließt Mietvertrag mit Universität Bonn

Bonn: Corpus Sireo hat hat für zwei Büroobjekte in Bonn die Universität Bonn als Mieterin gewonnen. In den Jahren 2022 und 2023 wird die Universität Flächen an der Rabinstraße sowie an der Poppelsdorfer Allee beziehen.

Der Universität Bonn steht mit dem Gebäude an der Rabinstraße künftig eine Gesamtfläche von rund 22.000 qm in zentraler Innenstadtlage zur Verfügung, auf denen insbesondere die geisteswissenschaftlichen Fakultäten untergebracht werden sollen. Das Mietverhältnis läuft bis 2037, eine Verlängerung ist möglich.

Ab etwa Mitte 2023 wird die Universität zudem das Gebäude Poppelsdorfer Allee 31-33 übernehmen und bis 2038 mieten. Das ehemalige Hauptverwaltungsgebäude der Versicherung Deutscher Herold wird derzeit für die neue Nutzung vorbereitet. Rund 9.000 qm Nutzfläche stehen dort für die Universitätsverwaltung zur Verfügung. Auf dem 24.500 qm großen Grundstück zwischen Poppelsdorfer Allee, Bonner Talweg, Heinrich- von-Kleist-Straße und Prinz-Albrecht-Straße entwickelt Corpus Sireo ein gemischt genutztes Quartier. Insgesamt werden neben Gewerbeflächen auch ca. 280 neue Wohneinheiten entstehen, wovon 20% sozial gefördert werden.