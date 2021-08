Covivio: Neuvermietungen von rund 3.000 qm in Hamburg-Eppendorf und im Frankfurter Mertonviertel

Berlin: Covivio vermeldet die Abschlüsse neuer Mietverträge für die Büroobjekte „Quartier am Zeughaus“ in Hamburg-Eppendorf und „Y2“ im Frankfurter Mertonviertel.

Ab dem ersten Quartal 2022 wird Axians im Hamburger „Quartier am Zeughaus“ Büroflächen mit rund 1.800 qm beziehen. Das Büroensemble befindet sich am Christoph-Probst-Weg. BNPPRE war vermittelnd tätig.

Die zweite Vermietung hat Covivio in Frankfurt am Main mit einem Mieter der öffentlichen Hand abgeschlossen, der rund 1.200 qm Bürofläche in dem Bürokomplex „Y2“ beziehen wird. Mietbeginn ist ebenfalls im ersten Quartal 2022.