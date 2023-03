Covivio vermietet Büroflächen im „Quartier am Zeughaus“ und im „CCC“

Frankfurt: Covivio hat zwei langfristige Mietverträge für das Bürogebäude Quartier am Zeughaus in Hamburg-Eppendorf geschlossen. Mit einem Unternehmen aus dem Bildungssektor und der LOGSTOR Deutschland GmbH ist das Objekt nun voll vermietet. Die Abschlüsse kamen unter Vermittlung der BNP Paribas Real Estate GmbH und Beratung der GrayCap Asset Management GmbH zustande. Darüber hinaus konnte Covivio zwei weitere Mietverträge für die Objekte Sunsquare im Großraum München und CCC in Frankfurt am Main abschließen und damit auch das „CCC“ vollvermieten.

Das Unternehmen aus dem Bildungssektor bezieht im September eine Fläche von 6.800 qm am Christoph-Probst-Weg. Der Mietvertrag wurde mit einer Laufzeit von zehn Jahren geschlossen. Bereits Anfang März hat LOGSTOR seinen Firmensitz verlegt. Die neuen Büroflächen umfassen 1.015 qm im Erdgeschoss, einschließlich Terrassenflächen. Zudem haben in den letzten Monaten drei weitere Mietparteien eine Gesamtfläche von 900 qm im Quartier am Zeughaus bezogen.

Zudem hat Covivio Mietverträge über insgesamt 12.500 qm im „Sunsquare“ im Großraum München und „CCC“ in Frankfurt durch langfristige Verlängerungen und Neuvermietung abgeschlossen. Im Büroobjekt Sunsquare erweitert der Bestandsmieter techSAT GmbH seine Bürofläche um rund 420 qm auf 3.500 qm und verlängert gleichzeitig die Festlaufzeit des gesamten Mietverhältnisses auf mehr als neun Jahre. In Frankfurt hat VINCI Energies Deutschland mit der zusätzlichen Anmietung von rund 1.200 qm seine Gesamtfläche auf 9.000 qm mit einer Laufzeit von acht Jahren vergrößert.