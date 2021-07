CR Investment Management startet mit Vertrieb des German Property Group-Portfolios

Berlin: CR Investment Management beginnt mit dem Vertrieb des Immobilienportfolios der insolventen German Property Group. CR ist durch den Insolvenzverwalter Justus von Buchwaldt von der BBL Brockdorff Rechtsanwaltsgesellschaft exklusiv mit dem Vertrieb der Immobilien der GPG beauftragt. Am 21. Juli kommen über 20 Liegenschaften in den Verkauf. Die Liegenschaften umfassen eine Grundstücksgröße von insgesamt rund 1,2 Millionen qm und verteilen sich auf das gesamte Bundesgebiet. Die prominenteste Immobilie ist das Schloss Dwasieden in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Grundstücksgröße von rund 838.000 qm.

Kaufinteressenten erhalten detaillierte Informationen unter www.gpg-vertrieb.de und können sich dort für das Bieterverfahren registrieren.