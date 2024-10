Berlin: Cresco Real Estate hat zusammen mit dem Vermögensverwalter Tikehau Capital eine Büroimmobilie mit einer Mietfläche von 30.000 qm in B-Weissensee in einer Off-Market Transaktion von einer Privatperson erworben. Die im Jahr 1998 errichtete Immobilie ist vollständig an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) vermietet.

Bei der Transaktion Dechert, Hogan Lovells and und Goodwin Procter beratend tätig.