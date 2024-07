Berlin: Cresco Real Estate hat Teilflächen von etwa 760 qm des Büroobjektes „Kabelwerk“ in der Otto-Franke-Straße 88 und 96 in B-Adlershof an die E-Sports-Firma OverActive Media vermietet.

Der Neubau verfügt über eine Gesamtfläche von ca. 5.500 qm. Ein besonderes Highlight ist die gemeinschaftliche Dachterrasse. Kasten-Mann war begleitend als Makler tätig.