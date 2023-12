Emden: Zum 1. Januar 2024 verlängert CTP Deutschland den Mietvertrag mit Wind Multiplikator powered by Semco Maritime für die Flächen in Emden. CTP Deutschland stellt dem Unternehmen für sein Betriebszentrum in Emden mit einer Betriebsfläche von 167.000 qm mehr als 25.000 qm Hallenfläche und 28.000 qm Lagerfläche zur Verfügung. Das Gelände verfügt außerdem über einen 450-Tonnen-Portalkran und einen direkten Zugang zur Nordsee.