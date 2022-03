Cube Real Estate verkauft Cube Curve 468 an Aberdeen Standard Investments Deutschland

Leverkusen/ Köln: Cube Real Estate verkauft die Wohnquartierentwicklung Cube Curve 468 in der Kasernenstraße in Köln-Kalk an die Aberdeen Standard Investments Deutschland AG, die das rd. 7.400 qm Wohn- und Nutzfläche umfassende Objekt für den Aberdeen Standard Pan European Residential Property Fund (ASPER) erwirbt.

Mit Cube Curve 468 entstehen zu fast gleichen Teilen reguläre Geschosswohnungen, kompakte Wohnungen und Seniorenwohnungen. Neben den 163 Wohneinheiten umfasst das Quartier auch kleine Gewerbeflächen, unter anderem für einen Kiosk, und eine Kindertagesstätte. Im Rahmen des vorgesehenen Nachhaltigkeitskonzepts wird das Objekt durch die Cube Easy-E, einem Tochterunternehmen der Cube Real Estate, mit nachhaltiger Wärme und nachhaltigem Strom mittels Contracting versorgt.

Cube Real Estate wurde bei der Transaktion durch Jones Lang LaSalle, Loschelder Rechtsanwälte (rechtlich) und Ecovis KSO (steuerlich) beraten. abrdn wurde bei dem Erwerb rechtlich von GSK und technisch von CBRE unterstützt