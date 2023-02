Aachen: Die CUBION Immobilien AG hat i. A. eines institutionellen Investors das Büro- und Geschäftsgebäude in der Blondelstraße 9-21 in der Innenstadt an eine private Immobiliengesellschaft aus Berlin vermittelt.

Hauptmieter des rd. 5.000 qm großen vollvermieteten Gebäudes ist das Ordnungsamt der Stadt Aachen. Im Erdgeschoss befinden sich diverse Mieter aus dem den Bereichen Einzelhandel und Gastronomie.