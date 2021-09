Cushman & Wakefield: Hapag Lloyd mietet in Hamburg rund 5.200 Quadratmeter Bürofläche

Hamburg : Cushman & Wakefield hat das 6.000 qm Mietfläche umfassende Büro- und Geschäftshaus „Ballin Fleur“ im Auftrag von Credit Suisse Asset Management vollständig vermietet. Neuer Nutzer der Immobilie in der Rosenstraße 9-11 in der Innenstadt ist Hapag Lloyd. Unmittelbar nach dem für Mitte 2022 geplanten Abschluss der Sanierung wird das Schifffahrtsunternehmen die gesamte Bürofläche von 5.200 qm der Immobilie belegen. Die Vermieterseite wurde von CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB und STRABAG Property and Facility Services GmbH unterstützt. Für die Mieterseite waren Rödl & Partner und CBRE aktiv.