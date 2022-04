Berlin: Cushman & Wakefield hat dem Lieferdienst Wolt Enterprise Deutschland GmbH ein neues Headquarter in Deutschland vermittelt. Das finnische Unternehmen hat seit Dezember 2021 seinen Hauptsitz in der Berliner Mediaspree im Stadtteil Friedrichshain bezogen. Das dreigeschossige Objekt in der Stralauer Allee 6 wurde 2007 errichtet. Es umfasst rund 6.500 qm BGF, die vollständig von Wolt genutzt wird. Die Immobilie wird von AEW verwaltet.