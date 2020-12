Düsseldorf : Cushman & Wakefield hat für den Investment-Manager Quest Funds 500 qm an das Immobilienunternehmen ETHEUS Real Estate vermittelt. Das Unternehmen wurde von Colliers International beraten und plant seinen Umzug Anfang 2021. Der Fonds Hesse Newman Real Estate Nr. 2 GmbH & Co. KG ist Eigentümer des Bürogebäudes in der Airport City in der Klaus-Bungert-Straße 6.