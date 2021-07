Cushman & Wakefield vermietet 3.300 Quadratmeter an Münchner Volkshochschule

München : Cushman & Wakefield hat 3.300 qm Fläche in der Claudius-Keller-Straße 7, einem Objekt des Sondervermögens Catella MAX, an die Münchner Volkshochschule vermietet. Das 2010 revitalisierte Gebäude ist Teil des „neue balan – campus der ideen“. Es wurde von der Allgemeinen Südboden Grundbesitz entwickelt und in den offenen Fonds Catella MAX der Catella Real Estate AG eingebracht. Die MVHS wird die Flächen ab Herbst 2021 beziehen. Colliers war auf Seiten der MVHS beratend und vermittelnd tätig.