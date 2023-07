Cushman & Wakefield vermietet Fläche im „Giesing Business Center“ in München

München: Cushman & Wakefield hat im „Giesing Business Center“ in der Kühbachstraße 1 rund 830 qm Büro- und Schulungsflächen im 1. OG an die Mediadesign Akademie für Aus- und Weiterbildung gemeinnützige GmbH vermietet. Asset Manager des Objekts ist die Sonar Real Estate GmbH, die die Immobilie für einen in Luxemburg ansässigen Fonds betreut.

Die jetzt erfolgte Anmietung bedeutet eine Verdopplung der Flächen des Unternehmens innerhalb des Hauses. Bereits zu Jahresbeginn hatte es, ebenfalls unter Vermittlung von C&W, 830 qm im 2. Obergeschoss der Immobilie angemietet.

Das fünfgeschossige „Giesing Business Center“ wurde 1958 errichtet, später erweitert und 2010/2011 umfassend saniert. Es hat eine Gesamtmietfläche von rund 21.800 qm. Mieter sind u.a. Aldi, ein dm-Markt, Socotec und Heinrich Bossert Immobilien.