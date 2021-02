Cushman & Wakefield vermittelt Flächen in der Neukonzeption des Bürogebäudes LINK

Frankfurt: Cushman & Wakefield hat rund 2.000 qm Fläche an das Versorgungswerk der Landesapothekerkammer Hessen in der Neukonzeption des Bürogebäudes LINK vermittelt. Es handelt sich dabei um eine vorzeitige, langfristige Vertragsverlängerung der bestehenden Mietverhältnisse inklusive einer Erweiterung im Gebäude. Die Übergabe der neuen Mietflächen an die beiden Bestandsmieter findet im Sommer 2021 statt.

Der Bürokomplex LINK weist eine Fläche von rund 10.000 qm auf. PGIM Real Estate erwarb das Gebäude im Frühjahr 2020 mit dem Ziel, eine umfangreiche Neukonzeption unter dem neuen Name LINK – New Work City West – zu verwirklichen.