Cushman & Wakefield vermittelt „Kleines Weißes Haus an der Alster“

Hamburg: Cushman & Wakefield hat das ehemalige US-Konsulat, auch bekannt als das „Kleine Weiße Haus an der Alster“, vermittelt. Verkäufer der Immobilie ist die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Käufer des Ensembles aus zwei verbundenen ehemaligen Villen und einem Anbau im Stadtteil Rotherbaum ist die Derag (Deutsche Realbesitz Unternehmensgruppe), zu deren Portfolio u. a. die „Living Hotels“-Kette zählt. Der neue Eigentümer plant, die leerstehende Immobilie in ein Boutique-Hotel umzubauen.

Die denkmalgeschützte Immobilie befindet sich am Alsterufer 27, 28. In den Jahren 1882 und 1883 nach den Plänen des Hamburger Architekten Martin Haller erbaut wurden die Fassaden der von der Alster aus sichtbaren Villen nach dem Erwerb durch die US-Regierung im Jahr 1950 nach dem Vorbild des Weißen Hauses in Washington D.C. gestaltet. Bis zum Umzug in die HafenCity im Jahr 2022 beherbergte das Objekt über 70 Jahre lang das US-Konsulat. Das Objekt befindet sich auf einem 3.461 qm großen Grundstück und hat eine Bruttogeschossfläche von rund 5.000 qm.