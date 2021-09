d.i.i. Gruppe erwirbt 434 Wohneinheiten in Hamburg, Gladbeck, Essen, Oberhausen und Stolberg

Wiesbaden : Die d.i.i. Gruppe hat sieben Immobilien in Gladbeck (1), Essen (2), Oberhausen (1), Stolberg (2) sowie in Hamburg (1) mit insgesamt 434 Wohneinheiten erworben. Die Gesamtmietfläche beträgt 26.301 qm. Die Immobilien im Ruhrgebiet befinden sich in mittleren Lagen und wurden zwischen 1964 und 1975 erbaut. Bis auf ein Objekt in Stolberg, wo drei nahe beieinanderstehende Gebäude erworben wurden, handelt es sich bei den Immobilien um Mehrfamilienhäuser in geschlossener Bauweise. Die größte Immobilie mit einer Gesamtmietfläche von 9.341 qm und 144 Wohneinheiten steht in Gladbeck, die kleinste mit 1.164 qm und 23 Einheiten in Oberhausen. Die durchschnittliche Leerstandsquote beträgt weniger als 5%.