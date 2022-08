DEFAMA kauft Fachmarkt-Portfolio in Bayern und Baden-Württemberg

Berlin: Die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) hat einen Kaufvertrag über vier Immobilien in Bayern und Baden-Württemberg geschlossen. Es handelt sich dabei um langfristig an AWG Mode vermietete Standorte in Albstadt, Bad Ditzenbach, Graben-Neudorf und Pfaffenhofen, wobei AWG teilweise noch Untermieter hat.Der Kaufpreis beträgt insgesamt 5,25 Mio. Euro. Die vier Standorte befinden sich in starken Handelsagglomerationen, in denen jeweils etliche weitere namhafte Einzelhändler angesiedelt sind – etwa Kaufland, LIDL, ALDI, DM, Müller Drogerie, Deichmann, Takko oder KiK.