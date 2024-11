DEFAMA kauft sechs Fachmarkt-Standorte in Norddeutschland

Berlin: Die Deutsche Fachmarkt AG hat Kaufverträge über sechs Fachmärkte geschlossen. Es handelt sich dabei um Standorte in Essen, Lübeck, Lübbenau, Schmalkalden, Schwarmstedt und Strasburg (Uckermark) mit insgesamt rund 9.500 qm an vermietbaren Flächen.

Größter Mieter in Essen ist KiK. Hauptmieter in Lübeck ist denn’s Biomarkt, daneben ist ein Reisebüro vertreten. Mieter in Lübbenau sind ALDI, JYSK, expert und die Spreewaldbank. Das Objekt in Schmalkalden ist an EDEKA und Sagasser Getränkemarkt vermietet. In Strasburg und Schwarmstedt nutzen ein Sonderpreis-Baumarkt bzw. Hol Ab Getränkemarkt jeweils das komplette Gebäude.