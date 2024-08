Deka erwirbt zwei Logistikimmobilien von Segro

Frankfurt: Die Deka Immobilien hat ein Distributionszentrum in Freiberg am Neckar und eine Cross-Dock-Logistikhalle in Erlangen von Segro erworben. Die Logistikhalle in Freiberg umfasst rd. 11.320 qm und ist vollständig an die Craiss Generation Logistik vermietet. Entwickelt wurde die Immobilie an der Marbacher Straße 5 von Segro.

Das Objekt an der Graf-Zeppelin-Straße 8 in Erlangen wird von der DHL genutzt. Die Cross-Dock-Logistikhalle bietet 4.750 qm.

Deka bringt beide Immobilien in einen Spezialfonds ein. Segro wurde von BNP Paribas Real Estate und CMS Hasche Sigle beraten, Deka von GSK Stockmann.