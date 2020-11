Dublin: Die Deka Immobilien hat für 140 Mio. Euro das Bürogebäude „Baggot Plaza“ gekauft. Kennedy Wilson hat das Objekt veräußert. Es soll in das Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienGlobal eingebracht werden.

Das hochwertige Gebäude umfasst eine vermietete Fläche von 12.000 qm sowie 91 Parkplätze und wird vollständig bis 2041 von der Bank of Ireland genutzt. Die Immobilie ist mit dem Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)-Standard Gold zertifiziert.