Deka Immobilien kauft Büroobjekt in der Schweiz

Genf/CH : Die Deka Immobilien hat sich im Rahmen einer Sale- and Leaseback-Transaktion mit der Privatbank Pictet & Cie SA ein Bürogebäude kaufvertraglich gesichert. Die Liegenschaft soll über ein Joint Venture in die beiden Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect (66%) und Deka-ImmobilienEuropa (34%) eingebracht werden. Das Gebäude „Acacias 60“ wurde im Jahr 2006 als Hauptverwaltung der Pictet-Gruppe fertig gestellt und wird auch in Zukunft vollständig durch den Finanzdienstleister genutzt. Das als Multi-Tenant-Objekt konzipierte Gebäude umfasst rund 38.000 qm vermietbare Fläche sowie 368 PKW- und 459 Motorradparkplätze. Die Liegenschaft ist Teil des Stadtentwicklungsgebiets „Praille Acacias Vernets“.