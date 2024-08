Deka Immobilien kauft Logistikobjekte in Erlangen und Freiberg am Neckar

Frankfurt: Die Deka Immobilien hat ein Distributionszentrum in Freiberg am Neckar und eine Cross-Dock-Logistikhalle in Erlangen erworben. Die beiden Objekte sollen in das Portfolio eines Immobilien-Spezialfonds eingebracht werden.

Bei der Distributionshalle in Freiberg handelt es sich um ein im Jahr 2018 errichtetes Logistikobjekt. Die Immobilie umfasst rund 11.300 qm und ist vollständig an ein namhaftes Logistikunternehmen vermietet. Die Cross-Dock-Logistikhalle in Erlangen wurde 2015 errichtet. Sie umfasst knapp 5.000 qm und ist langfristig an einen internationalen Logistik- und Paketdienstleister vermietet. Beide Objekte verfügen über das Nachhaltigkeitszertifikat DGNB in Gold.