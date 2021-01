Deka Immobilien sichert sich Projektentwicklung „Südkreuz Offices“ in Berlin

Berlin : Die Deka Immobilien hat sich die am ICE-Bahnhof Südkreuz gelegene Büroprojektentwicklung „Südkreuz Offices“ kaufvertraglich gesichert. Verkäufer ist die LIP Ludger Inholte Projektentwicklung GmbH. Der Neubau soll nach voraussichtlicher Fertigstellung im zweiten Quartal 2021 in den Bestand des für institutionelle Anleger konzipierten Offenen Immobilienfonds WestInvest ImmoValue eingebracht werden. Die Projektentwicklung ist Teil der „Schöneberger Linse“, einem mischgenutzten Entwicklungsgebiet zwischen dem ICE-Bahnhof Südkreuz und dem S-Bahnhof Schöneberg. Die Immobilie umfasst ca. 25.000 qm vermietbare Fläche in zwei Gebäudeteilen und 221 Tiefgaragenstellplätze. Aktuell sind bereits rund 40% der Flächen langfristig an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Edeka vermietet. Für die restlichen Flächen besteht eine Mietgarantie