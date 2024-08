Deka Immobilien verkauft Einzelhandelsfläche in Spanien

Spanien: Die Deka Immobilien hat für rund 30 Mio. Euro das aus einer Einzelhandelsfläche bestehende Teileigentum in einem Gebäude in Valencia veräußert. Die Mutualidad de la Abogacia, eine Versicherungsgesellschaft für Anwälte und Ingenieure in Spanien, hat die Fläche aus dem Bestand des Offenen Immobilienfonds WestInvest InterSelect erworben.

Das 1978 errichtete und 2024 sanierte Objekt Calle Colón 11 in Valencia beinhaltet fast 1.800 qm Einzelhandelsfläche. In den oberen Geschossen des Gebäudes befinden sich Wohnungen, die nicht zum Kaufgegenstand gehören.