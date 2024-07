Deka Immobilien verkauft Logistikportfolio in Italien

Italien: Die Italy SICAF S.p.A. verwaltet von IQ EQ Fund Management Limited für die Deka Immobilien Investment GmbH, hat ein Logistikportfolio aus dem Liegenschaftsvermögen des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa veräußert. Käufer ist ein institutioneller Investor.

Die Logistikgebäude liegen in Castel San Giovanni, etwa 25 Kilometer westlich von Piacenza sowie 70 Kilometer südlich von Mailand und umfassen eine vermietbare Fläche von rund 165.000 qm, die größtenteils von großen internationalen 3PL-Unternehmen genutzt wird. Der Fonds hatte die Distributionshallen 2004 beziehungsweise 2011 als Neubauten erworben. Sie sind mit dem britischen Gütesiegel für nachhaltiges Bauen BREEAM in Use mit „Very Good“ zertifiziert.