Deka Immobilien vermietet Boréal-Gebäude in Belgien

Brüssel: Die Deka Immobilien hat einen neuen Mietvertrag über rund 37.500 qm mit Proximus SA abgeschlossen. Der größte belgische Kommunikationskonzern wird die Bürofläche im Objekt „Boréal“ in der Rue du Progrès 55 beziehen. Der Mieter will die Fläche für maximal vier Jahre als Ausweichquartier nutzen. In dieser Zeit wird er seinen derzeitigen Hauptsitz renovieren und die Proximus Towers in einen grünen und digitalen Campus umwandeln.

Das 16-geschossige Gebäude befindet sich seit dem Jahr 2000 im Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds Deka-ImmobilienEuropa. BNP Paribas Real Estate war bei dieser Transaktion vermittelnd tätig.