Deka-ImmobilienNordamerika baut USA-Portfolio aus

USA: Die Deka Immobilien hat für rund 54 Mio. USD ein Einzelhandelsobjekt in Santa Monica in der Metropolregion Los Angeles erworben. Verkäufer ist das private Immobilieninvestitions- und Entwicklungsunternehmen Tooley Interests mit Sitz in Santa Monica. Die Liegenschaft ist für den Offenen Immobilienfonds Deka-ImmobilienNordamerika bestimmt.

Das 2017 sanierte Objekt „Whole Foods Market“ umfasst eine vermietbare Fläche von 2.700 qm. Es ist vollständig und langfristig an eine Tochtergesellschaft der 2017 von Amazon erworbenen und in den USA führenden Bio-Supermarktkette Whole Foods Market Inc. vermietet.