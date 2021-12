Langen: Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hat ihr Portfolio im Zuge mehrerer Asset Deals um drei nicht strategische Gewerbeimmobilien bereinigt. Im Rahmen der Transaktionsserie wurden Bürogebäude in Regenburg mit rund 30.200 qm, in Potsdam mit etwa 3.800 qm sowie in Bad Bramstedt mit knapp 1.000 qm Mietfläche veräußert.

Der Verkaufserlös der drei Objekte beträgt insgesamt mehr als 46 Mio. Euro.