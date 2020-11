DEPOT eröffnet Shop im KII in Düsseldorf – COMFORT vermittelte

Düsseldorf : DEPOT eröffnet am 12. November 2020 seinen neuen Shop im KII (vormals Kö-Bogen II) an der Schadowstraße. COMFORT vermittelte DEPOT mit einer Einzelhandelsfläche von mehr als 1.670 qm im Erdgeschoss und im Basement einen der größten Flagship-Stores des Unternehmens. Zuvor hatten bereits das Off Price Unternehmen TK Maxx, Hennes & Mauritz, Aldi und dm ihre Türen für die Kunden eröffnet. In Kürze wird Mango folgen. Vermieter sind die Projektentwickler CENTRUM und B&L-Gruppe, die das KII gemeinsam entwickeln haben.