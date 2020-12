Essen: Die DAA Deutsche Angestellten-Akademie GmbH wird neue Büroräume in Dortmund beziehen und mietet ca. 730 qm Bürofläche im Büro- und Geschäftshaus Grafenhof in der Hohen Straße 1. Der Einzug in die neuen Räumlichkeiten ist für Anfang kommenden Jahres geplant. Vermittelt wurde die Fläche von BNP Paribas Real Estate.