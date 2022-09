Bonn: Die Deutsche Fonds Holding vermietet über 23.000 qm Büro- und Archivflächen im Büro- und Verwaltungscenter in der Friedrich-Ebert-Allee an einen staatlichen Mieter. Das Objekt mit 4 Gebäudeteilen gehört zu dem geschlossenen Fonds „Beteiligungsangebot 76 Büro- und Verwaltungscenter Bundesrepublik Deutschland“ der DFH-Gruppe und ist nun langfristig an einen Mieter vollvermietet.