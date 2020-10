Deutsche Fonds Holding veräußert Bürogebäude in Nürnberg

Nürnberg : Die Deutsche Fonds Holding GmbH hat das Bürogebäude Nordostpark 12 – 14 an ein Familiy Office verkauft. Die Immobilie mit rund 8.500 qm wurde 2003 als eines von drei Fondsobjekten des Immobilienfonds EuroSelect 07 erworben und ist nahezu vollständig vermietet. Ankermieter sind die Bundesagentur für Arbeit, Cisco Systems und die mhplus Krankenkasse. Neben den bereits in der Vergangenheit getätigten Auszahlungen haben die Gesellschafter durch den Verkauf der Fondsimmobilie Nürnberg seit Fondsauflegung insgesamt einen Rückfluss in Höhe von rund 160 % bezogen auf das Kommanditkapital erhalten. Der Fonds wird als reine Eigenkapitalbeteiligung mit einer Immobilie weitergeführt. Die Transaktion wurde durch FRANK Immobilien Lindau/Stuttgart/Kempten exklusiv vermittelt. Bei der Transaktion wurde die Deutsche Fonds Holding von Menold Bezler begleitet. Die Käuferseite wurde von Ebner Stolz und Drees & Sommer beraten.