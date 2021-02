Deutsche Fonds Holding vermietet an Landeshauptstadt München

München: Die Assetando Property Management GmbH, ein Unternehmen der Deutschen Fonds Holding Gruppe, hat zum Jahresende 2020 eine Gesamtfläche von über 7.850 qm in ihrem zu einem geschlossenen Fonds gehörenden Bürogebäude Ridlerstraße 75 an die Landeshauptstadt München neu vermietet.

Bereits im Sommer 2020 konnte in dem Objekt eine Fläche von 2.330 qm an die Landeshauptstadt München und eine weitere Fläche von 3.080 qm an die Bayerische Verwaltungsschule vermietet werden. Damit ist das Objekt bereits zum Auszug des bisherigen Nutzers, der AXA Konzern AG, Ende 2020 nahezu komplett neu vermietet.

Eigentümer der Fondsimmobilie ist die Objektgesellschaft des geschlossenen Immobilienfonds Merkens XXI – Bürogebäude München.